Samandağ'da petrol temizliği çalışmaları 17 gündür sürüyor - Haberler
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Samandağ'da petrol temizliği çalışmaları 17 gündür sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

- Samandağ'da petrol temizliği çalışmaları 17 gündür sürüyor Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

- Samandağ'da petrol temizliği çalışmaları 17 gündür sürüyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 20 kişilik Ekip, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor.

Temizlik çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de destek veriyor.

Samandağ'da petrol temizliği çalışmaları 17 gündür sürüyor

Samandağ'da petrol temizliği çalışmaları 17 gündür sürüyor

Samandağ'da petrol temizliği çalışmaları 17 gündür sürüyor

Samandağ'da petrol temizliği çalışmaları 17 gündür sürüyor
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Samandağ'da petrol temizliği çalışmaları 17 gündür sürüyor - Haberler
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