Samandağ'da petrol temizliği 10 gündür sürüyor - Haberler
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Samandağ'da petrol temizliği 10 gündür sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Samandağ'da petrol temizliği 10 gündür sürüyor Çalışmalara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri de katılıyor Hatay'ın Samandağ ilçesinde Suriye'den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor.

Samandağ'da petrol temizliği 10 gündür sürüyor

Çalışmalara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri de katılıyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Suriye'den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor.

Suriye'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları, 10 gündür sürüyor.

Çalışmalar neticesinde sahildeki kirlilikte büyük oranda azalma olduğu gözleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri 14 kilometrelik Samandağ sahiline vuran partiküllerin temizliğine aralıksız devam ediyor.

Samandağ'da petrol temizliği 10 gündür sürüyor

Samandağ'da petrol temizliği 10 gündür sürüyor

Samandağ'da petrol temizliği 10 gündür sürüyor

Samandağ'da petrol temizliği 10 gündür sürüyor
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
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