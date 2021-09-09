Samandağ'da petrol atıklarının temizliği 7 gündür sürüyor
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Samandağ'da petrol atıklarının temizliği 7 gündür sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında hem denizde hem sahilde devam ediyor.

Suriye'den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında hem denizde hem sahilde devam ediyor.

Suriye'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları bir haftadır sürüyor. Temizlik çalışmalarında petrol atıkları, sahilden ve denizden arındırılıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca oluşturulan ekipler de 14 kilometrelik Samandağ sahiline vuran petrol atıklarının temizliğine devam ediyor.

(Alican Gümüş/İHA)

Samandağ'da petrol atıklarının temizliği 7 gündür sürüyor
Samandağ'da petrol atıklarının temizliği 7 gündür sürüyor
Samandağ'da petrol atıklarının temizliği 7 gündür sürüyor
Samandağ'da petrol atıklarının temizliği 7 gündür sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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