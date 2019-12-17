Samandağ'da patlayan trafo maddi hasara yol açtı

17.12.2019 01:43 | Son Güncelleme: 17.12.2019 01:48

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir trafo patlaması sonucu, park halindeki otomobil yandı.



Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Çöğürlü Mahallesi'nde bulunan bir trafo aşırı yüklenme sebebiyle patladı. Patlama esnasında,yanında park halindeki bir otomobil yandı.



Yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama nedeniyle. Ayrıca trafo ile trafonun bulunduğu direkte de büyük maddi hasar meydana geldi.



Otomobili Aydın Sağaltıcı, Bizim cenazemiz var. Teyzemi almaya gelmiştim. Aracımı park ettim. Teyzemin evine geçtim ve bir patlama sesi duydum. Sonra dumanları gördük. Ardından aracım bu hale geldi." dedi.



Olay yerine gelen Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA