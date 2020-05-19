- Samandağ'da otomobil park halindeki iki araca çarptı: 2 yaralı - Samandağ'da otomobil park halindeki iki araca çarptı: 2 yaralı Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil park halindeki araçlara çarptı.

- Samandağ'da otomobil park halindeki iki araca çarptı: 2 yaralı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil park halindeki araçlara çarptı. kaza nedeniyle bir süre yol trafiğe kapandı,

Kaza,, ilçeye bağlı Kurteres mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 31 E 8799 plakalı otomobilin sürücüsü Servet D. sol şeride geçmek istedi. orta şeritten sol şeride yöneldiği sırada, park halinde olan 31 SG 460 plakalı otomobile ardından da 31 Y 9385 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, 2 kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi

Yaralılar olay yerine gelen Ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA