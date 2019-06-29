Samandağ'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ilçeler arası otobüs ile otomobilin karıştığı kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya Karayolu Koyunoğlu mevkisinde meydana gelen kazada, A.D.'nin kullandığı 31 BB 5561 plakalı ilçeler arası halk otobüsü, ile plakasına ulaşılamayan bir otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan diğer yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA