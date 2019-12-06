Samandağ'da otomobil bahçeye uçtu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, bahçeye uçtu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, bahçeye uçtu.
Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya Karayolu Kuşalanı mevkinde sürücü kimliği alınamayan 31 SB 402 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bahçeye uçtu.
Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, arabada maddi hasar oluştu. - HATAY