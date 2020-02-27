Samandağ'da otluk alanda yangın
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Samandağ'da otluk alanda yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

27.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:25
Samandağ'da otluk alanda yangın

'ın ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Koyunoğlu Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 5 saattir süren yangın ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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