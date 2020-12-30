Samandağ'da otelden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
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Samandağ'da otelden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

30.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:05
Samandağ'da otelden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir otelden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandıEdinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde faaliyete olmayan otelden 1 adet su pompası motoru, 5 adet 12 kiloluk mutfak tüpü, 3 adet elektrikli ısıtıcı, 1 adet şarjlı el feneri, 2 adet...

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir otelden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde faaliyete olmayan otelden 1 adet su pompası motoru, 5 adet 12 kiloluk mutfak tüpü, 3 adet elektrikli ısıtıcı, 1 adet şarjlı el feneri, 2 adet mutfak robotu ve farklı yerlerden kesilerek alınan yaklaşık 300 metre uzunluğunda elektrik kablosu çalındı.

Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların O.H. ve B.D olduğunu tespit etti.

Şüpheli şahıslar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 11:09:35. #1.15#
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