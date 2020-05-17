Samandağ'da ot yangını korkuttu Hatay'ın Samandağ ilçesinde ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesinde evlere yakın bir bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, evlere ulaşmadan söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İHA