Samandağ'da orman yangını
Samandağ'da orman yangınıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman yangını meydana geldi.
Samandağ'da orman yangını
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman yangını meydana geldi. Yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Samandağ'a bağlı Gözene Mahallesinde bulunan ormanlık arazide henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine yangın meydana gelen noktaya Orman İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında, rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.