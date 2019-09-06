Samandağ'da orman yangını

06.09.2019 20:47

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Edinilen bilgiye göre, Gözene Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın meydana gelen noktaya Orman İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - HATAY

Kaynak: İHA