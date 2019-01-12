Samandağ'da Oluşan İçme Suyu Arızasına Hızlı Müdahale

İçme suyu ve kanalizasyon hatlarında oluşan arızaların giderilmesinde ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne bildirim yapılması gerektiğini hatırlatan Genel Müdürlük, ekiplere ulaşan arıza kayıtlarına gece gündüz demeden yapılan müdahaleler ve onarımlar sayesinde kötü koku ile su kaybı sorunlarının önlendiğini açıkladı.

Samandağ İlçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde yapılan çalışmalar kapsamında bilgi veren İdare, vatandaşlar tarafından yapılan bildirimler sonrasında Alican Sokak'taki su patlağı arızasına hızlıca müdahale ederek onarım yapıldığını aktardı.

Koordineli bir şekilde yapılan çalışmalar ile arızalara yapılan müdahalelerin hızlandığını ayrıca yaya ve sürücülerin olumsuz etkilenmemesi amacıyla gerekli önlemlerin alındığına vurgu yapan HATSU, arızaların yanı sıra kaçak su kullanımı tespit edildiği takdirde 444 11 44 numaralı telefona bildirim yapılması gerektiğini vurguladı

Kaynak: Bültenler