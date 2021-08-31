Samandağ'da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor
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Samandağ'da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Samandağ'da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Samandağ Belediyesi yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla okulları dezenfekte ediyor.

Samandağ Belediyesi yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla okulları dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik ekiplerinin öğrencilerin daha temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmeleri için ilçe genelindeki devlet okullarının sınıf, bahçe, merdiven ve tuvaletlerini dezenfekte etti.

Açıklamada tüm öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında sağlık ve başarı dileğinde bulunuldu.

Samandağ'da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor
Samandağ'da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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