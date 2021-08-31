Samandağ'da okullar dezenfekte ediliyor

Samandağ Belediyesi ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilçe sınırları içerisinde bulunan okullarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyorlar.

6 Eylül tarihinden itibaren tam zamanlı yüz yüze eğitimin başlayacağının açıklanmasının ardından Samandağ Belediye ekipleri okullarda dezenfekte çalışmalarını hızlandırdılar.

İlçe genelindeki devlet okullarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştiren Samandağ Belediyesi ekipleri, öğrencilerin daha temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmeleri için Samandağ sınırları içerisinde bulunan okulların sınıf, bahçe, merdiven ve tuvaletlerini dezenfekte ediyorlar.

Dezenfekte çalışmaları ile ilgili Samandağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada; " Okullarımızda 6 Eylül'den itibaren tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak eğitim verileceğinden dezenfekte ekiplerimiz çalışmalarını hızlandırdı.

Yüz yüze eğitimin başlayacağının açıklanmasının ardından öğrencilerimizin temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmeleri için ilçemiz sınırları içerisinde bulunan okulların sınıflarını, bahçelerini, merdiven ve tuvaletlerini en ince detayına kadar dezenfekte ediyoruz. Tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Bültenler