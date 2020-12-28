Samandağ'da okuldan hırsızlık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samandağ'da okuldan hırsızlık

28.12.2020 22:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:51
Samandağ'da okuldan hırsızlık

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir ilköğretim okulundaki eşyalar çalındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir ilköğretim okulundaki eşyalar çalındı. Çalınan eşyalar düzenlenen operasyonla bulunurken, hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesi'ndeki ilköğretim okulunun soyulduğu ihbarı üzerine Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve istihbari çalışmalar neticesinde tespit edilen hırsızlık zanlısının evine operasyon düzenlendi. Şüpheli evinde bulunamazken, evde yapılan aramada okuldan çalınan kahve makinesi, çay makinası, elektrikli ısıtıcı, semaver, tost makinesi ve fırın ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Erol Bulut Arda Turan Domagoj Vida Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza İngiltere Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samandağ'da okuldan hırsızlık | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 22:52:24. #1.14#
title