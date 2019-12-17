Samandağ'da okul kantinlerinde denetim
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Samandağ'da okul kantinlerinde denetim

Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerinde denetimlerde bulundu.

17.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:58
Samandağ'da okul kantinlerinde denetim

Belediyesi ekipleri, okul kantinlerinde denetimlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okul kantinlerinde ve okullara yakın marketlerde sağlık açısından tehlike arz eden ürünler bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde sağlıksız olduğu belirlenen ürünler toplanırken, işletme sahiplerine bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA
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