Samandağ'da okul kantinlerinde denetim

17.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:58

Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerinde denetimlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okul kantinlerinde ve okullara yakın marketlerde sağlık açısından tehlike arz eden ürünler bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde sağlıksız olduğu belirlenen ürünler toplanırken, işletme sahiplerine bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA