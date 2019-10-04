Samandağ'da motosiklet denetimi

Samandağ'da motosiklet denetimi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

04.10.2019 13:11
Samandağ'da motosiklet denetimi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletlere yönelik denetim yapıldı.


İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, kent merkezinde 115 motosiklete sigorta, muayene ve kask denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde evrak eksiği bulunan ve trafiğe uygun olmayan motosikletlere el konuldu. Motosikletler, çekiciye yüklenerek otoparka çekildi.


Motosiklet denetimlerinin devam edeceği vurgulandı. - HATAY

Kaynak: İHA
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