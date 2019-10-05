05.10.2019 21:56

Samandağ'da kuru ot yangınında büyük alevler korku yarattı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru ot yangını itfaiye ekipleri tarafından zorlukla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde otluk alanda henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının yola yakın olmasından kaynaklı göz gözü görmedi. Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: İHA