Samandağ'da kuru ot yangını

11.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:31

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde bahçeye yakın bir bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, bahçeye sıçramadan söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İHA