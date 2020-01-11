Samandağ'da kuru ot yangını
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Samandağ'da kuru ot yangını

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

11.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:31
Samandağ'da kuru ot yangını

'ın ilçesinde kuru ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde bahçeye yakın bir bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, bahçeye sıçramadan söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İHA
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