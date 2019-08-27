Samandağ'da korkutan yangın

Samandağ'da korkutan yangın

Samandağ'da korkutan yangınHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde ot yangını meydana geldi.

27.08.2019 00:16
Samandağ'da korkutan yangın

Samandağ'da korkutan yangın

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde ot yangını meydana geldi. Yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Uzanbağ ve Eriklikuyu arasında bulunan 2 hektarlık alanda henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine noktaya Orman İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Samandağ'da korkutan yangın
Kaynak: İHA
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