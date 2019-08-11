Samandağ'da korkutan yangın

Samandağ'da korkutan yangın

Samandağ'da korkutan yangınHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesindeki mezarlıkta bulunan kuru otların tutuşması sonucu yangın mezarlığa sıçradı .

11.08.2019 19:15
Samandağ'da korkutan yangın

Samandağ'da korkutan yangın
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesindeki mezarlıkta bulunan kuru otların tutuşması sonucu yangın mezarlığa sıçradı
. Duyarlı vatandaşların müdahalesine rağmen söndürülemeyen yangına olay yerine zamanında gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangın'da 16 zeytin ağacı yandı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
Samandağ'da korkutan yangın
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