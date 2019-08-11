11.08.2019 19:15

Samandağ'da korkutan yangın

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesindeki mezarlıkta bulunan kuru otların tutuşması sonucu yangın mezarlığa sıçradı

. Duyarlı vatandaşların müdahalesine rağmen söndürülemeyen yangına olay yerine zamanında gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangın'da 16 zeytin ağacı yandı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA