Samandağ'da kapsamlı maske denetimi
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Samandağ'da kapsamlı maske denetimi

Samandağ'da kapsamlı maske denetimi Hatay'ın Samandağ ilçesinde ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kalabalık cadde ve sokaklarda maske denetimi gerçekleştirdi.

12.09.2020 19:16 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:25

Samandağ'da kapsamlı maske denetimi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kalabalık cadde ve sokaklarda maske denetimi gerçekleştirdi.

Son zamanlarda artan vaka sayıları sonrası denetimler tüm alanlarda sıkılaştırıldı. Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve ilçe emniyet müdürü Asuman Karacık özellikle vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak ve dükkanlarda denetim yaptı. Denetimlerde maske takmayanlar ya da maskesini çene altına çekenler uygun bir dille uyarıldı.

İlçe emniyet müdürü Asuman Karacık her geçtiği yerde vatandaş ile sohbetler

gerçekleştirdi.

Vatandaşlar kendilerini uyaran polislere teşekkür ederek, maskelerini düzgün bir şekilde taktılar.

Yapılan uygulama neticesinde Samsun'da vatandaşların maske takmaya genel anlamda uyduğu gözlemlendi.

Samandağ'da kapsamlı maske denetimi

Kaynak: İHA

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