Samandağ'da izinsiz eyleme müdahale

Samandağ'da izinsiz eyleme müdahale

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleşen Evvel Temmuz Bayramı kutlamalarının ikinci gününde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen grupla, polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Samandağ'da izinsiz eyleme müdahale

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleşen Evvel Temmuz Bayramı kutlamalarının ikinci gününde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen grupla, polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

İzinsiz basın açıklaması gerçekleştiren eylemci gruba, polis tarafından 3 kez ikazda bulunuldu. İkazlara rağmen dağılmayarak, eylemi sürdüren gruba, polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polise karşılık vermeye çalışan 8 şahıs, ilçe emniyete götürüldü. 8 şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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