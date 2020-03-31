Samandağ'da ilçe merkezi trafiğe kapatıldı Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe merkezi tamamen trafiğe kapatıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe merkezi tamamen trafiğe kapatıldı.

İlçede gece gündüz yapılan uyarılara aldırmayan vatandaşlar için ek önlemler alınmaya başladı. Kent merkezinin işlek cadde ve sokakları saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA