Samandağ'da hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

04.09.2019 21:24

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, ilçede motosiklet ve bisiklet hırsızları B.A. ve U.A. Samandağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Daha önceden 3 adet aracın camını kırmak suretiyle araç içerisinden hırsızlık yaptığını tespit edilen A.Ş. ise kaçarken emniyet güçleri tarafından yakalandı. - HATAY

Kaynak: İHA