Samandağ'da hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Samandağ'da hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı.

04.09.2019 21:24
Samandağ'da hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçede motosiklet ve bisiklet hırsızları B.A. ve U.A. Samandağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Daha önceden 3 adet aracın camını kırmak suretiyle araç içerisinden hırsızlık yaptığını tespit edilen A.Ş. ise kaçarken emniyet güçleri tarafından yakalandı. - HATAY

Kaynak: İHA
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