Samandağ'da halkın huzur ve güvenliği için uygulama - Haberler

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Samandağ'da halkın huzur ve güvenliği için uygulama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samandağ'da halkın huzur ve güvenliği için uygulama

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince halkın huzur ve güvenliği için asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince halkın huzur ve güvenliği için asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın huzur ve güvenliği için gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu ile konuşmamaları ve yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi konusunda uyarıda bulunuldu. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Samandağ, Asayiş, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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