Samandağ'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor
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Samandağ'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

24.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:25
Samandağ'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

'ın ilçesinde saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.


Sabah saatlerinden itibaren Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak yolları göle çevirdi. Fırtına nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz suyu caddeye kadar çıktı. Çöp konteynırları da fırtına nedeniyle devrildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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