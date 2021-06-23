Samandag'da Fen İşleri Ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
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Samandag'da Fen İşleri Ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Samandag'da Fen İşleri Ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde ki çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyor.

Sınır tespiti konusunda hassas davranarak yolun hakkını alıp genişletme çalışmaları yapan ekipler ayrıca altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda çalışmalar gerçekleştirerek yolların daha uzun ömürlü olması için titiz çalışıyor. Ekipler son olarak; Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde; Asfalt sonrası genişletme kapsamında, yolu işgal eden alanlar ve tehlike oluşturan binaların ortadan kaldırılması sonrası duvar örme vekaldırım yapımı, Atatürk Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesinde; Beton asfalt öncesi yol içerisinde bulunan beton blokların kırılması ve mazgal yapımı, Çiğdede Mahallesi Şirin Sokak'ta ; mevcut parke taşının sökümü sonrası genişletme, alt yapı, mazgal, kaldırım ve tesviye sonrası kilitli parke taşı kaplama çalışmaları; Cumhuriyet Mahallesi Malik Yılman Caddesi'nde; Duvar örme ve düzenleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyorlar.

Sahada devam eden çalışmaları inceleyen Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz : "Günü kurtarmak için değil, geleceğe sağlam temeller atmak için titizlikle çalışıyoruz. Yaptığımız her çalışmayı Samandağ halkının gelecekte yaşayacağı sorunların önüne geçebilmek adına son derece dikkatli ve özenli bir şekilde yapıyor, alt yapısından, üst yapısına kadar baştan inşa ediyoruz. Bütün çalışmalarımızda aynı titizlikle çalışamaya devam ederek Samandağ'ı daha güzel bir görünüme kavuşturacağız." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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