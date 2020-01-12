Samandağ'da ev yangını korkuttu
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Samandağ'da ev yangını korkuttu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.

12.01.2020 23:03 | Son Güncelleme: 12.01.2020 23:12
Samandağ'da ev yangını korkuttu

'ın ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Samandağ'a bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan aparmanın ikinci katında bulunan evde elektrik kontağının şase yapması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yanan evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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