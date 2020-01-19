Samandağ'da ev yangını

19.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:39

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.



Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi'nde bulunan aparmanın ikinci katında bulunan evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İHA