Samandağ'da denizde yunus şöleni
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Samandağ'da denizde yunus şöleni

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus, görsel şölen oluşturdu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus, görsel şölen oluşturdu.

İlçede denize açılan Hatay doğaseverler grubunun gittiği tekne turu teknesine yunuslar eşlik etti. Bir süre tekneyle yarışarak adeta görsel şölen oluşturan yunusların şovunu teknede bulunan grup cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, denize girip çıkan yunusların gösterisini izleyen grubun heyecanla izledi.

(Alican Gümüş -İsmet Biçen/İHA)

Samandağ'da denizde yunus şöleni
Samandağ'da denizde yunus şöleni
Samandağ'da denizde yunus şöleni
Samandağ'da denizde yunus şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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