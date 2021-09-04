Samandağ'da denizde ve sahilde petrol atığı temizliği sürüyor
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Samandağ'da denizde ve sahilde petrol atığı temizliği sürüyor

Samandağ'da denizde ve sahilde petrol atığı temizliği sürüyor
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

SURİYE'deki enerji santralinden yayılan ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısının temizlik çalışmaları hem denizde hem de karada sürüyor.

SURİYE'deki enerji santralinden yayılan ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısının temizlik çalışmaları hem denizde hem de karada sürüyor. Denizde yapılan temizlik çalışmalarına, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Seyit Onbaşı Atık Toplama Gemisi ile beraber benzer donanıma sahip deniz araçları da eşlik etti. 

Suriye'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları devam ediyor. Dünden bu yana hem denizden hem karada devam eden temizlik çalışmalarına, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Seyit Onbaşı Atık Toplama Gemisi ile beraber benzer donanıma sahip deniz araçları da eşlik etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber açık denizde başlayan temizlik çalışmaları, Samandağ sahillerinde de sürüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'ndan oluşan 35 kişilik ekip kumsal boyunca, petrol sızıntısından kaynaklı küçük parçalar halinde olan partikülleri çeşitli ekipmanlarla topluyor.

'PARTİKÜLLER 8 DENİZ ARACIYLA TOPLANIYOR'

Öte yandan Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye kaynaklı fuel oil kirliliğine müdahale amacıyla KKTC ve Samandağ'da bulunan deniz müdahale birimlerince, gözetim ve müdahale gerçekleştirilmekte olup çok küçük parçalar halinde olan partiküller 8 deniz aracıyla toplanıyor."


Samandağ'da denizde ve sahilde petrol atığı temizliği sürüyor
Samandağ'da denizde ve sahilde petrol atığı temizliği sürüyor
Samandağ'da denizde ve sahilde petrol atığı temizliği sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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