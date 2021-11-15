Son dakika... Samandağ'da çöp yangını korkuttu
Son dakika haberleri: - Samandağ'da çöp yangını korkuttu Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan çöp yangını kontrol altına alındı.
HATAY (İHA) - - Samandağ'da çöp yangını korkuttu
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan çöp yangını kontrol altına alındı.
Edinen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi'nde seralara yakın bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Yangın seralara ulaşmadan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alınarak söndürüldü.