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Son dakika... Samandağ'da çöp yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: - Samandağ'da çöp yangını korkuttu Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan çöp yangını kontrol altına alındı.

HATAY (İHA) - - Samandağ'da çöp yangını korkuttu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan çöp yangını kontrol altına alındı.

Edinen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi'nde seralara yakın bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Yangın seralara ulaşmadan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son dakika... Samandağ'da çöp yangını korkuttu

Son dakika... Samandağ'da çöp yangını korkuttu

Son dakika... Samandağ'da çöp yangını korkuttu

Son dakika... Samandağ'da çöp yangını korkuttu

Son dakika... Samandağ'da çöp yangını korkuttu

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İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri

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