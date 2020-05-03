Samandağ'da çocuklar evlerinden poşet uçurdu
03.05.2020 01:49 | Son Güncelleme: 03.05.2020 01:49
Korona virüs önlemleri kapsamında 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasının ardından çocuklar kendi elleriyle yaptıkları poşetleri uçurdu.
Korona virüs önlemleri kapsamında 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasının ardından çocuklar kendi elleriyle yaptıkları poşetleri uçurdu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar kendi hazırladıkları poşetleri ç uçurarak keyifli vakit geçirdi. - HATAY
Kaynak: İHA