Samandağ'da çocuklar evlerinden poşet uçurdu
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Samandağ'da çocuklar evlerinden poşet uçurdu

Samandağ'da çocuklar evlerinden poşet uçurdu
03.05.2020 01:49 | Son Güncelleme: 03.05.2020 01:49

Korona virüs önlemleri kapsamında 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasının ardından çocuklar kendi elleriyle yaptıkları poşetleri uçurdu.

Korona virüs önlemleri kapsamında 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasının ardından çocuklar kendi elleriyle yaptıkları poşetleri uçurdu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar kendi hazırladıkları poşetleri ç uçurarak keyifli vakit geçirdi. - HATAY

Kaynak: İHA

Manşet

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