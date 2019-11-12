Samandağ'da çıkan hortum kamerada
Samandağ'da çıkan hortum kameradaHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu.
12.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:21
Samandağ'da çıkan hortum kamerada
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu.
Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik Sahili'nde denizde hortum çıktı. Kapısuyu Mahallesi sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre sonra kendiliğinden kayboldu.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Samandağ'da çıkan hortum kamerada