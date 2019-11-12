Samandağ'da çıkan hortum kamerada
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Samandağ'da çıkan hortum kamerada

Samandağ'da çıkan hortum kameradaHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu.

12.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:21
Samandağ'da çıkan hortum kamerada

'da çıkan hortum kamerada

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik Sahili'nde denizde hortum çıktı. Kapısuyu Mahallesi sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre sonra kendiliğinden kayboldu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Samandağ'da çıkan hortum kamerada
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