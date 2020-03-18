Samandağ'da Çanakkale Zaferi Dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleşti
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Samandağ'da Çanakkale Zaferi Dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleşti

18 Mart Çanakkale Savaşının 105. Yıl dönümü sebebiyle Samandağ'da Çelenk Sunma Töreni düzenlendi.

18.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:03
Samandağ'da Çanakkale Zaferi Dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleşti

18 Mart günü saat 09:30'da Samandağ Hükümet Konağı önünde gerçekleşen Çelenk Sunma Törenine Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Fatih Bildik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emrah Nergiz, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Öğün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo, Samandağ Belediyesi Meclis Üyeleri, Oda Başkanları, STK Temsilcileri katıldı.

Törende, İlçe Kaymakamı Murat Kütük ve Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz tarafından Samandağ Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk konuldu.

Törende sunuculuk görevini Samandağ Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Funda Eraldemir yaptı. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Üstçavuş Uğur Ünver yaptı.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Uğur Ünver konuşmasında; " Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümünü kutlamanın büyük sevincini ve üzerinde huzurla, güvenle yaşadığımız kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız.

Çanakkale Zaferi dünya tarihinde bir dönüm noktası olmuş tarihin akışı üzerinde Türk Milleti belirleyici bir rol oynamıştır. Bu zafer Kurtuluş Savaşının kazanılmasına zemin hazırlayan bir azmin mücadelesi olmuştur. Çanakkale Savaşında milletimiz binlerce evladını şehit vermiştir. Mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vererek bir milletin kaderini değiştiren, vatanımızı, istiklalimizi, sarsılmaz imanları, eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz dünyada eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır. Onlar ana kucaklarını, baba ocaklarını bizim için feda ederek ilmeleri gereken yerde en ufak bir tereddüt göstermeden,gülümseyerek şahadete gittiler. Kendilerini öldürmeye gelenleri bile kucaklarını açıp yaralarını sararak dünyaya insanlık dersi verdiler.

Çanakkale Zaferinin özellikle genç nesillere iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize bir borcumuz olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır. Bizler vatanı için, milleti için, namusu için canını ortaya koyan bu insanları ne kadar tanıyoruz. Eğer biz bunları tanımazsak geleceğimizi göremeyiz, hedeflerimizi bilemeyiz.

Çanakkale'ye, şehitlerimize, geleceğimize sahip çıkalım.Herkes iyi bilmelidir ki aziz şehitlerimizin kanları ile suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu kutsal vatan toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır.

Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü münasebetiyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Çanakkale şehitlerimizi ve bugüne kadar bu vatan için vermiş olduğumuz tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla e şükranla anıyor, yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun." İfadelerine yer verdi.

Jandarma Astsubay Üst Çavuş Ünver'in konuşmasının ardından Çelenk Sunma töreni sona erdi.

Kaynak: Bültenler

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