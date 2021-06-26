Samandağ'da bin 133 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi
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Samandağ'da bin 133 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

Samandağ'da bin 133 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bin 133 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bin 133 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, narkotik gezi planı kapsamında Çubukçu Mahallesinde bulunan arama faaliyetinde ormanlık arazi içerisinde ekilmiş bin 133 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Kenevirler sökülerek imha edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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