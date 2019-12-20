Samandağ'da "Bilim ve Sanat Atölyesi" sergisi
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Samandağ'da "Bilim ve Sanat Atölyesi" sergisi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Bilim ve Sanat Atölyesi" sergisi açıldı.

20.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:32
Samandağ'da

'ın ilçesinde "Bilim ve Sanat Atölyesi" sergisi açıldı.

ilkokulunda düzenlenen serginin açılışını Samandağ Kaymakamı Murat Kütük gerçekleştirdi.

Öğrenciler tarafından projesi kapsamında sergilenen eserler beğeni topladı.

Serginin açılışına, ilçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA
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