Samandağ'da "Bilim ve Sanat Atölyesi" sergisi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Bilim ve Sanat Atölyesi" sergisi açıldı.
20.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:32
Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Bilim ve Sanat Atölyesi" sergisi açıldı.
Ataköy ilkokulunda düzenlenen serginin açılışını Samandağ Kaymakamı Murat Kütük gerçekleştirdi.
Öğrenciler tarafından projesi kapsamında sergilenen eserler beğeni topladı.
Serginin açılışına, ilçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo ve çok sayıda davetli katıldı.
Kaynak: AA