Samandağ'da "Atık Yağlarımızı Dökmeyelim Biriktirelim" Kampanyası

Samandağ Belediyesi ile Deha Bitkisel Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel şirketinin 2017-2018 öğretim yılında ortaklaşa yürüttüğü proje hayata geçirildi.



Daha yaşanabilir bir dünya için özellikle toprak kirliliğini önlemek amacıyla 'Atık Yağlarımızı Dökmeyelim Biriktirelim' kampanyası başladı.



Projenin, çevreye ve insan sağlığına zarar veren kullanılmış kızartma yağlarının ve bitkisel atık yağların toplanması kapsamında hayata geçirildiği, okullar ile ortak yürütüleceği ve proje ile hava, su, toprak kirliliğini minimize etmenin amaçlandığı bildirildi.



Samandağ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kampanyada en çok atık yağ toplayan üç okula kampanyanın sonunda ödül verileceğini söyledi. - HATAY