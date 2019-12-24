Samandağ'da aşırı yağış sonrası yol çöktü
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Samandağ'da aşırı yağış sonrası yol çöktü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde aşırı yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

24.12.2019 22:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 22:45
Samandağ'da aşırı yağış sonrası yol çöktü

'ın ilçesinde aşırı yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

Olay, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, cadde ve sokaklarda çökmelere neden oldu. Kapısuyu Mahallesi'nde yağış nedeniyle yolda toprak kayması meydana geldi. Yolun çökmesiyle trafik tek şeritten devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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