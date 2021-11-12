Samandağ'da asfalt serim çalışması sürdürüyor

Samandağ Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından son olarak, Çiğdede Mahallesi Tuna Sokak ve Yeni Mahalle 160. Sokak'ta yolu işgal eden alanlar kaldırılarak, yol genişletme ve yağmur suyu giderleri için altyapı çalışmaları kapsamında büz döşeme ve mazgal yapım çalışmalarının ardından asfalt serim çalışmaları gerçekleştirdiler.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada yeni yüzüne kavuşan cadde ve sokakların mahalle halkına hayırlı olmasını diledi.

Başkan Eryılmaz, yaptığı açıklamada; "Çiğdede Mahallesi Tuna Sokak ve Yeni Mahalle 160. Sokak'ta genişletme ve alt yapı çalışmalarımız sonrası beton asfalt serim çalışmalarını tamamlayarak yollarımızı kullanıma açtık. Mahallelerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.

Samandağ Belediyesi olarak bozulan tüm cadde ve sokaklarımızı düzenlemeye devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.

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