Samandağ'da alkol ve asayiş uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samandağ'da alkol ve asayiş uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samandağ'da alkol ve asayiş uygulaması Hatay'ın sahil kenti Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri alkollü, şüpheli kişi ve araçları kontrol etti Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından, kent merkezinde alkol ve asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Samandağ'da alkol ve asayiş uygulaması

HATAY - Hatay'ın sahil kenti Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri alkollü, şüpheli kişi ve araçları kontrol etti

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından, kent merkezinde alkol ve asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamada trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu ile konuşmamaları ve yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Samandağ'da alkol ve asayiş uygulaması
Samandağ'da alkol ve asayiş uygulaması
Samandağ'da alkol ve asayiş uygulaması
Samandağ'da alkol ve asayiş uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

Ankara'da hortum paniği! 10 dakika süren korku dolu anlar kameralara yansıdı
Ankara'da hortum paniği! 10 dakika süren korku dolu anlar kameralara yansıdı
Evinin önünden zorla araca bindirilip kaçırılan genç kız, baskınla kurtarıldı! Ailesiyle kavuşma anı görenleri duygulandırdı
Evinin önünden zorla araca bindirilip kaçırılan genç kız, baskınla kurtarıldı! Ailesiyle kavuşma anı görenleri duygulandırdı
Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü feci şekilde can verdi! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu
Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü feci şekilde can verdi! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Fahrettin Koca Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Taner Ölmez Selin Şekerci Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Cristiano Erol Bulut Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samandağ'da alkol ve asayiş uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 01:22:44. #1.14#

title