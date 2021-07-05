Samandağ'da alkol ve asayiş uygulaması

Samandağ'da alkol ve asayiş uygulaması Hatay'ın sahil kenti Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri alkollü, şüpheli kişi ve araçları kontrol etti Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından, kent merkezinde alkol ve asayiş denetimi gerçekleştirdi.