Samandağ'da 35 yıldır temizlenmeyen kanal, temizleniyor!

27.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:39

Samandağ Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından Deniz Mahallesi ile Kurtderesi Mahallesi'nin ortasında bulunan ve halk arasında Gaversin Deresi olarak bilinen derede temizlik çalışmaları sürdürülüyor.

Başkan Eryılmaz, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada; "Deniz Mahallesi ile Kurtderesi Mahallesinin tam ortasından geçen ve 35 yıldır temizlenmeyen, sivrisinek üreme alanı haline gelmiş derenin temizlik çalışmalarını yerinde incelemek üzere buradayız.

Bu dere çiftçi kardeşlerimizin de ifade ettikleri üzere 35 yıldır temizlenmeyen, bataklık haline dönüşmüş, kokudan ve sivrisinekten geçilmeyen bir dere halindeydi. Bize başvuruda bulundular, biz de belediye olarak imkanlarımız çerçevesinde ekiplerimiz ile birlikte temizlik çalışmasına başladık.

Bu yol bataklıktı, bu yoldan çiftçi kardeşlerimiz ne bahçesine geçebiliyor ne de ürünlerini bahçelerinden çıkartabiliyordu. Ciddi bir mağduriyet söz konusuydu. Bize gelen talep üzerine gereğini yapmak üzere harekete geçtik.

Biz bütün zorluklara rağmen her zaman çiftçilerimizin, vatandaşlarımızın ve bütün Samandağ halkımızın yanında olmaya ve çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz.

Biz halkımız, çiftçimiz için varız. Sadece bu dereyi değil, Samandağ'da sıkıntılı olan, yıllardır kepçe vurulmamış, sivri sinek üreme alanı olan drenaj kanalları da dahil olmak üzere bütün derelerimizin temizlenmesi ve ıslahı ile ilgili çalışmalarımız var ve bu çalışmalarımız sürüyor. Bundan sonraki süreçte buradaki kamışların bir daha çıkmaması için gerekli ilaçlama çalışmalarını yapacağız.

Ayrıca derenin sağında ve solunda çiftçilerimizin tarlalarına daha kolay ulaşabilmeleri için yollarımızı düzenliyor, stabilize yol çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız bitene kadar, yani çiftçilerimizin sorunlarını tamamen çözene kadar çalışmalarımız devam edecek. Çiftçilerimize ve bütün halkımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler