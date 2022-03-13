Samandağ'da 10 yıl aradan sonra kar yağdı, ortaya eşsiz görüntüler çıktı - Haberler

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Samandağ'da 10 yıl aradan sonra kar yağdı, ortaya eşsiz görüntüler çıktı

İhlas Haber Ajansı - Alican Gümüş - Güncel
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Samandağ'da 10 yıl aradan sonra kar yağdı, ortaya eşsiz görüntüler çıktı Hatay'ın Samandağ yüksek yerlere yağan kar kartpostallık görüntüler yarattı.

HATAY (İHA) - Samandağ'da 10 yıl aradan sonra kar yağdı, ortaya eşsiz görüntüler çıktı

HATAY - Hatay'ın Samandağ yüksek yerlere yağan kar kartpostallık görüntüler yarattı.

İlçeye bağlı Değirmenbaşı Mahallesinin yukarı kesimlerinde yoğun olan kar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. 10 yıldır ilk defa örtü oluşan karı görmek için bir çok insan akın etti

Erol Yüksek, Burada kar yağıyordu ama 10 yıldan aradan sonra bu kadar kar tuttu. Evden tepelerin beyazlığını görünce buraya geldim ama bu kadar güzel bir örtü beklemiyordum. Biz alışık değiliz karın bu kadar fazla olmasına ama mutlu olduk. dedi.

Samandağ'da 10 yıl aradan sonra kar yağdı, ortaya eşsiz görüntüler çıktı

Samandağ'da 10 yıl aradan sonra kar yağdı, ortaya eşsiz görüntüler çıktı

Samandağ'da 10 yıl aradan sonra kar yağdı, ortaya eşsiz görüntüler çıktı

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Güncel

Samandağ, Hatay, kar, Güncel, Haberler

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