Samandağ Belediyesinde bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, personellerinden birinde korona virüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, personellerinden birinde korona virüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Eryılmaz, yaptığı açıklamada, eşi Antakya'da bir sağlık kuruluşunda çalışan ve kendisi Antakya'da ikamet eden, 2 ay önce de doğum iznine ayrılan personellerinden birinde ve eşine yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını belirterek, "Personelimizle yaptığımız telefon görüşmesinde durumlarının iyi olduğunu ve tedavilerine evde devam ettiklerini ifade ettiler. Her iki arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyorum" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle hem belediye binasında hem de ilçe genelinde gerekli bütün tedbirleri zamanında ve etkili bir şekilde uygulamaya koyduklarını ifade eden Başkan Eryılmaz, "Bundan sonraki süreçte alınması gereken bütün tedbirleri de almaya devam edeceğiz. Belediye binamızda görevli olan personelimizin büyük bir bölümünü salgın tehlikesine karşı zaten tedbir amaçlı yaklaşık 20 gün önce idari izne ayırmıştık. Halkımızın uyarıları dikkate almasını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA