Samandağ Belediyesi zabıtasından gıda denetimi

11.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:24

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki iş yeri ve fırınlarda denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçe genelindeki fırın ve iş yerlerini denetlendi.

Ekiplerce yapılan denetimde, iş yerlerinin genel temizliği, ekmek ve pide gramajı, çalışanların hijyen durumu, ürün etiketleri, kullanılan ekipmanların uygunluğu, üretim yerleri ve son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Kaynak: AA