Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden dinamik denetim uygulaması

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İçişleri Bakanlığı'ndan gelen genelgeyle birlikte dinamik denetim uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler ilçe genelinde bulunan kasap, fırın, üretim tesisleri, restoran, kafeterya ve toplu taşıma araçlarında hijyen, maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyorlar.

Özellikle son zamanlarda artan ve korona virüs vakalarıyla birlikte Samandağ Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe girişleri dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarında, pazar gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunarak denetimler gerçekleştiriyorlar. Ekipler ayrıca ilçe merkezi içerisinde yaşanan trafik yoğunluğunu engellemek ve ilçede devam eden yol çalışmalarının güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için trafik denetimleri gerçekleştiriyorlar.

Kaynak: Bültenler