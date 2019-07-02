Samandağ Belediyesi'nden tarım istişare toplantısı

Samandağ Belediyesi'ne ait tarım arazilerinin daha verimli kullanılması için, arazileri işleyen vatandaşlarla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Samandağ Belediyesi Başkanı Refik Eryılmaz öncülüğünde gerçekleşen istişare toplantısına, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Duran, meclis üyeleri Atiye Sönmez Erdoğdu, Meclis Üyesi ve Tarım Komisyonu adına Hakan Temizkan ve belediye adına kayıtlı olan arazileri kullanan vatandaşlar katıldı.

Belediyeye ait tarım arazilerini işleyen vatandaşların Kırsal Kalkınma Kooperatifi'ne üye olmalarını isteyen Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz; "Belediye adına kayıtlı olup vatandaşlar tarafından şu anda kullanılan arazilerimizin daha verimli, siz vatandaşlarımızın da daha fazla yararlanabileceği bir hale getirebilmek adına bir çalışma başlatmayı düşünüyoruz. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Kırsal Kalkınma Kooperatifi'ne bağlı olarak bu arazilerimizi daha verimli hale getirmeye çalışacağız. Projenin Hedefi; Samandağ genelinde Belediyeye ait yaklaşık 1.000(bin) dönümlük arazi var. Bunlar farklı yerlerde ve farklı vatandaşlarımız tarafından kullanılıyor. Bunların bir kısmı ecrimisil ödüyor, bir kısmı ödemiyor. Bu arazilerin üzerinde biraz araştırma yaptık ve şunu gördük; bu arazilerimizden ne belediye doğru dürüst yararlanabiliyor, ne de sizin beklentileriniz karşılanıyor. Biz bu arazileri nasıl daha verimli hale getirebiliriz? Orayı kullanan vatandaşlarımız ile birlikte yapmak istiyoruz. Bu nedenle Kırsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurduk, kooperatif aracılığıyla da hangi arkadaşımız belediyenin kaç metrelik arazisini kullanıyorsa o oranda kooperatifte hissedar yapacağız, üye yapacağız ve o toprak analizini belediye olarak bizzat biz yapacağız. O toprakta en verimli şekilde hangi ürünü yetiştirebiliyorsak o ürünün yetiştirilmesine karar vereceğiz ve karar merciinde siz de olacaksınız. Orada yetiştirilecek ürünle ilgili tohumu kooperatif size verecek. Bu ürünü yetiştirme sürecinde eğitim, tohum desteği, sulama, gübre desteği, ilaçlama desteği verecek ve orada istediğimiz ürünü elde etmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Üreteceğimiz ürünleri de kooperatif kanalıyla ve belediyenin desteğiyle bunları pazarlayacağız. Siz de kazanacaksınız, belediyede kazanacak ve bu topraklardan da istediğimiz verimi elde etmiş olacağız" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA