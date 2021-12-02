Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hızlandırdı

.Yapılan çalışmalarla ilgili Samandağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada; " Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz birçok mahallemizde eşzamanlı çalışmalar gerçekleştiriyorlar. İlçemizde kışa hazırlık çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın mevsim koşullarından dolayı mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarımızı hızlandırdık. Fen İşleri ekiplerimiz bu hafta itibariyle Cumhuriyet Mahallesi, Karaçay Mahallesi, Tekebaşı Mahallesi, Deniz Mahallesi, Sutaşı Mahallesi, Yeşilada Mahallesi, Kurtderesi Mahallesi ve Yeni Mahalle'de çalışmalarını sürdürüyorlar. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini en kısa sürede karşılayarak en iyi hizmeti sunmak için bütün ekiplerimizle çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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